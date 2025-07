Soccer stars Jude Bellingham, Jamal Musiala named to cover of EA FC 26

๐Ÿšจ ๐—ข๐—™๐—™๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ: Jude Bellingham and Jamal Musiala are on the cover of EA FC 26. ๐ŸŽฎโญ๏ธโญ๏ธ pic.twitter.com/NIiNgN8JMK