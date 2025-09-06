College football TV schedule 2025: Week 2 AP Top 25 games
By Josh Sanchez
The 2025 college football season continues this week with another action-packed slate of games. This week, there is only one ranked vs. ranked matchup, but we'll learn a lot about how things are going to shape up.
MORE: College football top 25 rankings 2025: AP Top 25 Poll released for Week 2
When will the top teams in the country be taking the field?
A full look at the Week 1 college football schedule for the AP Top 25 teams can be seen below (all times ET, matchups with both teams ranked are in bold).
Week 2 AP Top 25 College Football Schedule
- No. 1 Ohio State vs. Grambling | 3:30 p.m. | Big Ten Network
- No. 2 Penn State vs. FIU | 12 p.m. | Big Ten Network
- No. 3 LSU vs. Louisiana Tech | 7:30 p.m. | ESPN+/SEC Network+
- No. 4 Georgia vs. Austin Peay | 3:30 p.m.| ESPN+/SEC Network+
- No. 5 Miami (Fla.) vs. Bethune-Cookman | 7 p.m. | ESPN+/ACC Extra
- No. 6 Oregon vs. Oklahoma State | 3:30 p.m.| CBS/Paramount+
- No. 7 Texas vs. San Jose State | 12 p.m.| ABC
- No. 8 Clemson vs. Troy | 3:30 p.m. | ACC Network
- No. 10 South Carolina vs. South Carolina State | 7 p.m. | ESPN+/SEC Network+
- No. 11 Illinois at Duke | 12 p.m.| ESPN
- No. 12 Arizona State vs Mississippi State | 7:30 p.m. | ESPN2
- No. 13 Florida vs. South Florida | 4:15 p.m. | SEC Network
- No. 14 Florida State vs. East Texas A&M | 12 p.m. | ACC Network
- No. 15 Michigan at No. 18 Oklahoma | 7:30 p.m. | ABC
- No. 16 Iowa State vs. Iowa | 12 p.m. | FOX
- No. 17 SMU vs. Baylor | 12 p.m. | The CW Network
- No. 19 Texas A&M vs. Utah State | 12:45 p.m. | SEC Network
- No. 20 Ole Miss at Kentucky | 3:30 p.m. | ABC
- No. 21 Alabama vs. UL Monroe | 7:45 p.m. | SEC Network
- No. 22 Tennessee vs. ETSU | 3:30 p.m. | ESPN+/ SEC Network+
- No. 23 Indiana vs. Kennesaw State | 12 p.m. | FS1
- No. 24 Texas Tech vs. Kent State | 12 p.m. | TNT/truTV/HBO Max
- No. 25 Utah vs. Cal Poly | 6 p.m. | ESPN+
GET MORE TOP STORIES from The Big Lead by subscribing to TBL YouTube channel
NFL: Chargers end agonizing losing streak to Chiefs with impressive Week 1 victory
NBA: NBA superstar Luka Doncic goes viral for putting his dad on a poster
NHL: Hockey Hall of Famer, 6-Time Stanley Cup Champion, Dies at 78
SPORTS MEDIA: Chip Caray and his twin sons share funny moment in MLB broadcast booth
VIRAL: NBA fans react to Marshawn Lynch hilariously mispronouncing Shai Gilgeous-Alexander’s name