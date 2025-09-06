The Big Lead

College football TV schedule 2025: Week 2 AP Top 25 games

It's time to kick off Week 2 of the 2025 college football season. Here is how to tune into all of the action.

Detail view of a ESPN college football emblem on a end zone broadcast camera during the first half between the North Dakota State Bison against the Colorado Buffaloes
Detail view of a ESPN college football emblem on a end zone broadcast camera during the first half between the North Dakota State Bison against the Colorado Buffaloes / Ron Chenoy-Imagn Images
The 2025 college football season continues this week with another action-packed slate of games. This week, there is only one ranked vs. ranked matchup, but we'll learn a lot about how things are going to shape up.

When will the top teams in the country be taking the field?

A full look at the Week 1 college football schedule for the AP Top 25 teams can be seen below (all times ET, matchups with both teams ranked are in bold).

Week 2 AP Top 25 College Football Schedule

Michigan Wolverines linebacker Cole Sullivan celebrates after he sacks New Mexico Lobos quarterback Jack Layne in the second
Michigan Wolverines linebacker Cole Sullivan celebrates after he sacks New Mexico Lobos quarterback Jack Layne in the second half at Michigan Stadium. / Rick Osentoski-Imagn Images
  • No. 1 Ohio State vs. Grambling | 3:30 p.m. | Big Ten Network
  • No. 2 Penn State vs. FIU | 12 p.m. | Big Ten Network
  • No. 3 LSU vs. Louisiana Tech | 7:30 p.m. |  ESPN+/SEC Network+
  • No. 4 Georgia vs. Austin Peay | 3:30 p.m.| ESPN+/SEC Network+
  • No. 5 Miami (Fla.) vs. Bethune-Cookman | 7 p.m. | ESPN+/ACC Extra
  • No. 6 Oregon vs. Oklahoma State | 3:30 p.m.| CBS/Paramount+
  • No. 7 Texas vs. San Jose State | 12 p.m.| ABC
  • No. 8 Clemson vs. Troy | 3:30 p.m. | ACC Network
  • No. 10 South Carolina vs. South Carolina State | 7 p.m. | ESPN+/SEC Network+
  • No. 11 Illinois at Duke | 12 p.m.| ESPN
  • No. 12 Arizona State vs Mississippi State | 7:30 p.m. | ESPN2
  • No. 13 Florida vs. South Florida  | 4:15 p.m. | SEC Network
  • No. 14 Florida State vs. East Texas A&M | 12 p.m. | ACC Network
  • No. 15 Michigan at No. 18 Oklahoma | 7:30 p.m. | ABC
  • No. 16 Iowa State vs. Iowa | 12 p.m. | FOX
  • No. 17 SMU vs. Baylor | 12 p.m. | The CW Network
  • No. 19 Texas A&M vs. Utah State | 12:45 p.m. | SEC Network
  • No. 20 Ole Miss at Kentucky | 3:30 p.m. | ABC
  • No. 21 Alabama vs. UL Monroe | 7:45 p.m. | SEC Network
  • No. 22 Tennessee vs. ETSU | 3:30 p.m. | ESPN+/ SEC Network+
  • No. 23 Indiana vs. Kennesaw State | 12 p.m. | FS1
  • No. 24 Texas Tech vs. Kent State | 12 p.m. | TNT/truTV/HBO Max
  • No. 25 Utah vs. Cal Poly | 6 p.m. | ESPN+

